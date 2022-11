Luca Robaldo a Roma per parlare dei problemi della montagna

Nella trasferta romana dei giorni scorsi il presidente della Provincia, Luca Robaldo, ha affrontato vari temi di grande attualità, come il problema energetico. In particolare, ha incontrato il direttore generale della Direzione Incentivi Energia del ministero dell’Ambiente al quale ha sottoposto alcune progettualità di settore seguite dalla Provincia, oltre a chiedere quali prospettive future potranno esserci, in particolare per i bandi di finanziamento.

Passando poi al tema montagna Robaldo ha incontrato Giovanni Vetritto, coordinatore dell’ufficio per le Politiche della montagna del ministero degli Affari Regionali per approfondire il supporto che il ministero può dare agli enti locali a partire dalle Unioni Montane.

Infine, oltre agli appuntamenti governativi, il presidente Robaldo ha presenziato alla consegna del premio “Cherasco Storia” alla carriera al prof. Carlo Ginzburg presso l’Accademia dei Lincei, a Roma.