Alla Chianoc una foresteria per gli specializzandi dell’ospedale di Savigliano

In questi giorni alcuni specializzandi che frequentano, in formazione o per lavoro, l’ospedale di Savigliano potranno usufruire del servizio di foresteria messo a disposizione con un accordo tra l’associazione Amici dell’Ospedale di Savigliano, l’associazione Luigi Carignani di Chianoc (che si occuperà gratuitamente degli aspetti logistici e gestionali) e l’Asl CN1.

Gli “Amici”, con il contributo di mutualità della società di Mutuo Soccorso di Savigliano, garantisce una quota di 350 euro al mese per ciascun specializzando (al quale è richiesto un ulteriore contributo simbolico di 50 euro, non dovuto nel caso di uso saltuario del locale) sino a fine 2023, salvo proroghe, per coprire le spese di affitto e utenze di 6 locali siti al sesto piano della casa di riposo Chianoc (società San Pio).

“Il progetto di foresteria è fondamentale – dichiarano il direttore generale Giuseppe Guerra e il direttore sanitario di Azienda Mirco Grillo – per incentivare la frequenza presso i reparti del nostro nosocomio da parte di specializzandi non residenti, considerando le difficoltà a trovare alloggio e, soprattutto, i costi a loro carico. Ovviamente è nostro auspicio che poi i neo dottori, terminata la Specialità, entrino a far parte delle équipe delle nostre strutture”.