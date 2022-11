Nel distretto sud ovest di Cuneo dell'ASL cambiano i medici di medicina generale

Novità tra i medici di medicina generale del Distretto Sud Ovest (Cuneo). Dal 1 dicembre si inseriranno alcuni medici titolari:



Carolina Vairoletti che presterà la propria attività presso l’ambulatorio di: Cuneo, frazione Madonna dell’Olmo, via Rossana 3, lunedi dalle ore 14 alle 17, martedi e mercoledi dalle 10 alle 13, giovedi dalle 16 alle 19 e venerdi dalle 10 alle 13. Sempre su appuntamento al 351/9706140. Mail dottoressavairoletti@gmail.com



Alessandro Garrone che presterà la propria attività presso gli ambulatori di: Peveragno, via Piave 25, lunedi dalle ore 14.30 alle 16.30, martedi dalle 15 alle 16.30, mercoledi dalle 8.30 alle 10, giovedi dalle 15 alle 16.30, venerdi dalle 8.30 alle 10, previo appuntamento al 327/5645641. E di Chiusa di Pesio, via Vallauri 78 lunedi e martedi dalle 17 alle 19.30 e il venerdi dalle 1’0.30 alle 12.30 (appuntamento al 327/5645641). Mail studiomedicogarrone@virgilio.it



Prenderà inoltre servizio il medico incaricato provvisorio di medicina generale Noemi Morelli, che presterà la propria attività presso l’ambulatorio di Vernante, strada Statale XX, 17: lunedi, martedi e mercoledi dalle ore 8.30 alle 11.30, il giovedi dalle 16 alle 19 e venerdi dalle 8.30 alle 11.30 previo appuntamento al 334/7743410. Mail studiomedicovernante@gmail.com



Il 30 novembre prossimo inoltre cesseranno la propria attività: Giuseppe Sitzia, Medico di Medicina Generale a Vernante e Antonino Condemi, Medico di Medicina Generale a Cuneo.



Gli assistiti in carico al dr. Condemi potranno effettuare la scelta del nuovo medico online se in possesso delle credenziali per l’accesso al Sistema Piemonte. Altrimenti dovranno recarsi presso gli Sportelli dell’ASL CN1 al fine di effettuare una nuova scelta nei confronti di un Medico di Medicina Generale tra quelli disponibili nel distretto.



Invece gli assistiti del dr. Sitzia verranno assegnati d’ufficio alla dr.ssa Morelli per la relativa presa in carico a Vernante. Si comunica infine che la dr.ssa Morelli cesserà dal 1 dicembre l’attuale incarico provvisorio di Medicina Generale presso il Comune di Chiusa di Pesio e pertanto gli assistiti dovranno recarsi agli sportelli dell’Asl CN1 al fine di effettuare una nuova scelta del Medico di Medicina Generale tra quelli disponibili nel Distretto.



Per effettuare la scelta occorre presentarsi ad uno degli sportelli dell’ASL CN1 muniti di tessera sanitaria o team plastificata (tessera europea assicurazione malattia) e di un documento di riconoscimento.



Nel caso in cui il cambio medico sia riferito a persona diversa dal richiedente occorre presentarsi muniti di delega (il modulo è reperibile presso gli sportelli o sul sito dell’ASLCN1) con i documenti di riconoscimento sia del delegato che del delegante.