Auguri delle Penne nere al "vecio" Pietro Valè

In foto da destra; il Presidente del ANCR

Una rappresentanza del Gruppo Alpini di Envie (Sezione Monviso Saluzzo) e della Associazione Nazionale Combattenti e Reduci ha festeggiato il 98esimo compleanno di Pietro Valè, decano delle locali associazioni.

In dono un cappello alpino in plexiglass con dedica.

Pietro, nato a Envie il 26 settembre 1924, chiamato alle armi nel 1944/45 – racconta la sua biografia alpina – in più occasioni risulta “rivedibile” alle visite mediche a causa del continuo sottopeso corporeo. Infine idoneo, viene arruolato il 13 aprile 1948 nel Gruppo Artiglieria da Montagna “Belluno” svolgendo il servizio a Tai di Cadore.

Stringendo in mano il suo geloso cappello alpino, in ogni occasione sempre pronto a raccontare con grande lucidità ai “bocia” aneddoti di “quella naja” e gli anni terribili di guerra in cui attraversava l’Italia intera.