Primi turisti e saluzzesi nel nuovo ufficio turistico in piazza Buttini

Da ieri, giovedì 17 novembre, l’ufficio turistico cittadino ha riaperto al pubblico, nella nuova sede della Porta delle Valli di Terres Monviso, nell’ex alla mercatale coperta di piazza Buttini, fresca di recupero.

"Oltre ad alcuni turisti i primi a venire a complimentarsi con noi sono stati abitanti e commercianti dell’area di via Savigliano", afferma Raffaella Giordano, tour operator che con Insite Tours, ha in gestione lo Iat saluzzese, prima aperto in piazza Risorgimento.

"La struttura – prosegue – sarà il primo momento di incontro e vetrina del territorio. Qui troverà informazioni sulla città, sui percorsi, guide e prodotti delle terre del Monviso".

"Stiamo ampliando la gamma dei prodotti a km 0 che per noi sono anche belle storie da raccontare e far conoscere: dal miele allo zafferano del Monviso alle birre artigianali, ai berrettini e fasce per capelli fatti a mano, per chi vuol portarsi a casa un souvenir, ma anche per i saluzzesi che vogliono gustare specialità".

Il 25 novembre, dalle 14.30, la Porta di Valle aspetta gli operatori per un "open day" alla scoperta dei nuovi spazi di piazza Buttini che saranno destinati a caffetteria o ristorazione, laboratorio di panetteria, pasticceria con somministrazione di food.

"Venite a vedere la nuova struttura", invita l’assessore Andrea Momberto – dove verranno illustrati anche i meccanismi dello scomputo dell’affitto che può essere vantaggioso ma che è non molto praticato e conosciuto".

A breve dal Comune verrà indetto un nuovo bando per la gestione della Porta di Valle dopo la marcia indietro di alcuni mesi fa di Massimiliano Prete, imprenditore della ristorazione e “guru” della pizza gastronomica, titolare della pizzeria Gusto Divino.

Continua l'assessore al turismo: "Il trasferimento dello Iat è solo la prima tappa di un percorso che, con il futuro inserimento dell'operatore "food", doterà Saluzzo e il territorio di una porta di accesso con potenzialità fino ad oggi ancora inespresse. Un salto di qualità importante dal quale ci aspettiamo buoni risultati".

L’inaugurazione ufficiale dell’Ufficio turistico venerdì 2 dicembre alle 11.

Lo Iat intanto è partito con l’orario invernale,dal giovedì alla domenica, dalle 10 alle 13 e dalle 14 alle 17.