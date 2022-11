Ragazzi e giovanissimi in scena al Toselli di Cuneo nella fiaba musicale "Eloise"

Lunedì 21 novembre alle 21 il teatro Toselli di Cuneo ospiterà la replica recente di "Eloise" di Karl Jenkins, uno dei compositori contemporanei più significativi del momento (ingresso: interi 10 euro; ridotti 5 euro).

Definita da lui “opera per ragazzi” "fatta da ragazzi " Eloise vedrà sul palco cuneese numerosi bambini e giovani, dai 5 ai 25 anni del Civico Istituto di Musica “Giuseppe Verdi” di Asti, della Scuola comunale di Musica di Mondovì e dall’Istituto “Antonio Vivaldi” di Busca, gestita dalla Fondazione Academia Montis Regalis.

Ad accompagnare i cantanti solisti e il coro, in buca ci sarà un’orchestra di 24 elementi, interamente formata da musicisti professionisti, tra i quali si segnalano parecchi docenti delle scuole di musica delle tre città coinvolte.

La regia dello spettacolo è di Maria Paola Viano, musicista, docente, regista che ha firmato numerosi spettacoli soprattutto in ambito operistico sia in Italia che all’estero, ponendo particolare interesse per la produzione degli autori contemporanei e per il coinvolgimento dei giovani nell’opera e nella diffusione della stessa. In questo lavoro sarà supportata dall’assistente alla regia Ilaria Tasso.

La direzione musicale è invece affidata a Maurizio Fornero, cembalista di statura europea e fondatore dell’ensemble di strumenti originali I Musici di Santa Pelagia.

Rappresentata per la prima volta nella affascinante cornice della St James' Church di Holland Park a Londra, con la regia di Elaine Kidd e la direzione musicale di Dominic McGonigal, Eloise è una delle opere più interessanti e fortunate scritte nell’ultimo scorcio del XX secolo.

Il libretto di Carol Barratt è liberamente ispirato alla favola I cigni selvatici dei Fratelli Grimm.

Le scene e i costumi sono opera degli allievi e delle allieve dell’Accademia Albertina di Belle Arti di Torino, in particolare del Corso di scenografia teatrale (docente: Massimo Voghera), del Corso di costume per lo spettacolo (docente: Giovanna Fiorentini) e del Corso di tecniche sartoriali per il costume (docente: Gigliola Vinci).

Lo spettacolo viene realizzato grazie a una coproduzione dell’associazione culturale I Musici di Santa Pelagia, della Fondazione Academia Montis Regalis e di Maestro Società Cooperativa, in collaborazione con l’Accademia Albertina di Belle Arti di Torino, l’Amministrazione Comunale di Asti, l’AIAM e con il contributo del Ministero della Cultura (MIC), della Regione Piemonte, del Consiglio Regionale del Piemonte e della Fondazione CRT.

L’evento è inserito nella sedicesima edizione di Regie Sinfonie, stagione concertistica organizzata dall’associazione I Musici di Santa Pelagia.