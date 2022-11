Saluzzo, con "L’hai falo per amor" parte il teatro dialettale al Teatro Magda Olivero

Inizia sabato 26 novembre alle 21 la stagione teatrale dialettale organizzata da Ratatoj Aps e Comune di Saluzzo al Cinema Teatro Magda Olivero (via Palazzo di città) con lo spettacolo “L’hai falo per amor”, una commedia brillante in due atti in lingua piemontese di Secondino Trivero, portata in scena dall’associazione di promozione sociale “Siparietto di San Matteo” di Moncalieri.

Lo spettacolo racconta di un industriale, Giovanni, che ospita nella propria villa il fratello scapestrato Sandro e la vedova di un suo vecchio compagno di lavoro, Cristina.

I due hanno una relazione d’amore ed un intrigo d’affari che costituisce la trama della commedia. Nella vicenda, a tratti drammatica, si intrecciano scenette comiche di vita quotidiana, orchestrate dai vecchi compagni di lavoro di Giovanni, Gepo e Carlin. Contribuisce alla comicità Marisa, la moglie dell’industriale, contadina di nascita, che si sente una gran signora, a differenza della cugina Gioana, pure lei di umile origine contadina.

Alla trama non manca il furbo e scaltro maggiordomo Alberto Maria Teresa, la domestica tuttofare Lucia e la vivace zia di Marisa, Magna Agostina.

A scatenare le risate del pubblico, saliranno sul palcoscenico Dino Trivero, Elena Gaveglio, Domenico Locandro, Dino Campagna, Paolo Ferrandi, Tonina Gerbino, Kati Finotto, Rosa Casalino, Alberto Moret, Iolanda Rigo, Mario Borghino e Gabriella Mosca.

La stagione di teatro dialettale proseguirà sabato 10 dicembre con lo spettacolo “Tuta colpa dla lun-a”, una commedia brillante in due atti in lingua piemontese di Luigi Oddoero prodotta dal Gruppo di animazione teatrale “Piccolo varietà Aps”.

Il costo del biglietto è di 8 euro.

Per prenotare il posto, contattare il numero 329 0488854. Informazioni ulteriori su www.cinemateatromagdaolivero.it