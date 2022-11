Saluzzo, per la festa dell'albero un nuovo boschetto alla materna "Ilaria Alpi"

La creazione di un nuovo boschetto. È questo il “dono” dell’Amministrazione comunale di Saluzzo alle future generazioni per la Festa dell’Albero 2022.

Nella mattina di lunedì (21 novembre) alle 10,30 ci si ritroverà nell’area verde della scuola materna comunale “Ilaria Alpi” di via Barge dove saranno messi a dimora dei nuovi alberi.

Si tratta di esemplari di bagolaro, “celtis australis” è il nome in botanica, chiamato anche romiglia, spaccasassi o albero dei rosari. È una pianta che i tecnici botanici hanno indicato come "molto adatta" per le necessità della scuola saluzzese. Sono alberi dall’altezza media di 10-12 metri che possono anche raggiungere i 20-25 mt.

La messa a dimora avverrà lunedì mattina durante la “Festa”, alla presenza di esponenti dell’Amministrazione civica, del Consiglio comunale, delle istituzioni scolastiche.

Le piante troveranno posto nel lato verso Ovest del giardino della scuola materna “Ilaria Alpi” dove oggi non ci sono altri alberi ad alto fusto. Serviranno per creare ombra nell’area verde in modo da ampliare gli spazi di gioco dei piccoli alunni, soprattutto nei mesi più caldi.

L’anno scorso, nel 2021, per la Festa dell’Albero tre nuovi aceri erano andati a completare il viale alberato su via Martiri della Liberazione, dalla rotonda di corso Roma verso il centro.