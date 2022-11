Inaugurata la nuova macchina a taglio laser al Denina Pellico di Isasca

Mercoledì 16 novembre, presso il laboratorio di falegnameria dell’IIS “Denina Pellico Rivoira” a Isasca, si è svolta l’inaugurazione della nuova macchina a taglio laser del corso di studio “Made in Italy-Legno”.

L’Inaugurazione è stata aperta dal sindaco di Isasca, Guido Foglio, che ha ringraziato la scuola e i presenti. In seguito, hanno preso la parola Silvano Dovetta, Consigliere Provinciale, Sindaco di Venasca e Presidente dell'Unione Comuni della Valle Varaita, la quale ha acquistato la macchina in questione, e il professor Marco Piccat, Presidente della Fondazione Cassa di Risparmio di Saluzzo, che ha finanziato l'Unione dei Comuni Valle Varaita per l'acquisto della Macchina.

Infine è intervenuto il preside Flavio Girodengo, il quale ha ringraziato tutti gli enti che, con il loro sostegno al corso Made in Italy, hanno contribuito a consolidare questa bella realtà: l'Amministrazione Provinciale di Cuneo, il Bacino Imbrifero della Valle Varaita, l’Unione dei Comuni della Valle Varaita, Fondazioni Bancarie ecc. e ha detto a studenti e docenti che ora che si è investito per il futuro degli allievi è importante che ci sia l’impegno per lavorare tutti al fine di raggiungere il successo formativo e didattico delle classi interessate, ricordando l’importanza di questo laboratorio a Isasca.

Al taglio del nastro dell’effettiva inaugurazione della macchina, erano inoltre presenti una rappresentanza dei Sindaci della Valle Varaita e del Saluzzese, il Presidente di Confindustria Cuneo Settore Legno Mariella Bono, il Rappresentante Provinciale di Confartigianato Cuneo Gianfranco Castorello, il Presidente della "Fabbrica dei Suoni" e presidente del Conservatorio di musica di Cuneo Mattia Sismonda, la responsabile delle Scuole San Carlo di Cuneo-Boves Elena Giraudo, oltre ai docenti di laboratorio Falegnameria dedicato a "BEPI ARMANELLI" e del laboratorio di Progettazione CAD del corso, gli allievi della 3^C e i rappresentanti di classe della 4^C e 5^C.

Dopo il taglio del nastro si è mostrata la macchina in funzione, è stato consegnato un gadget ai partecipanti ed è stata collocata l’insegna del laboratorio eseguita con questo nuovo strumento.

La cerimonia si è conclusa con la visita al laboratorio di falegnameria e CAD della scuola, al laboratorio di “Saluzzo Arreda” e con un gradito rinfresco per tutti i presenti.

Una bella occasione di cooperazione tra scuola e territorio per il futuro gli studenti che si preparano per il mondo del lavoro.