Le Medie di Sant'Albano Stura conquistate dall'appuntamento con "Scrittoriincittà"

Grande entusiasmo alla Secondaria di Secondo Grado di Sant'Albano per la partecipazione, finalmente in presenza, a "Scrittori in città".

L'annuale appuntamento è ormai diventato per i ragazzi un momento atteso, preceduto dal rituale della scelta del libro, della lettura con compiti ed esercizi ad hoc e infine della preparazione delle domande da rivolgere ai vari autori.

Le prime, della sezione A e B, hanno inaugurato la rassegna il 16 novembre e sono state conquistate dalla simpatia coinvolgente di Jack Meggitt-Phillips, londinese ventottenne, che ha proposto a Cuneo "Bethany e la bestia", primo romanzo di una serie, che ha subito attirato l'attenzione internazionale, con accordi di pubblicazione in 22 paesi al di fuori del Regno Unito.

Durante l'incontro, coadiuvato dalla traduttrice Chiara Codecà, non sono mancati momenti divertenti e siparietti che hanno reso l'atmosfera elettrizzante.