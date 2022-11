Sci alpino, Coppa del mondo: confermate le gare femminili a Killington

Arrivano buone notizie da Killington, dove si disputeranno un gigante e uno slalom femminile valevoli per la Coppa del mondo nelle giornate di sabato 26 e domenica 27 novembre.

L’ispezione effettuata dalla Federazione Internazionale ha infatti dato il via libera alla regolare disputa della due giorni di competizioni, scacciando i timori che vedevano fino a pochi giorni fa mettere in dubbio la tappa sulle montagne del Vermont. Fortunatamente una nevicata e soprattutto l’abbassamento delle temperature hanno consentito agli organizzatori di preparare in pochi giorni il tracciato di gara, che ospiterà per la sesta volta nella storia il circuito più importante.

Una pista che ha registrato ben cinque successi di Mikaela Shiffrin (tutti in slalom), uno di Viktoria Rebensburg (in gigante nel 2017), uno di Tessa Worley (in gigante nel 2016) e che ha sorriso anche all’Italia, con i trionfi fra le porte larghe di Federica Brignone nel 2018 e di Marta Bassino nel 2019 (con Brignone seconda). La squadra azzurra ha colto anche un terzo posto con Sofia Goggia (suo primo podio in carriera) in gigante nel 2016 e un altro terzo posto con Manuela Moelgg ancora in gigante nel 2017.