A Saluzzo per Natale torna nel centro città la giostra “Meraviglia dei bimbi”

La giostra “Meraviglia dei bimbi” torna a Saluzzo in piazza Cavour per le festività natalizie e resterà aperta dal 2 dicembre all'8 gennaio per la gioia dei più piccini, offrendo nuove attrazioni e tanto divertimento.

In un ambiente riscaldato i più piccoli potranno divertirsi su diverse attrazioni come il Tagadisco e Pj Masks, sui classici cavalli a dondolo di Zorro e delle Barbie, sul Nuovo Trattore, sulla Jeep Gigante e intrattenersi perfino con dei giochi interattivi. Vieni anche tu a provarli!

La ditta Cristiani da 25 anni partecipa al Natale saluzzese e rappresenta un vero punto di riferimento nel settore del divertimento in diverse importanti piazze italiane.

Visto il grande successo ottenuto lo scorso anno, la collaborazione tra la giostra “Meraviglia dei bimbi” ed il negozio Bollati Giochinfanzia, si rinnova anche questo Natale. Completando la Fidelity Card della “Meraviglia dei bimbi” avrai diritto ad un gioco omaggio da Bollati Giochinfanzia.

La giostra per il periodo natalizio osserverà i seguenti orari:

Dal lunedì alla domenica e anche nei festivi dalle 10:30 alle 12.30 e dalle 15:00 alle 20:00

Il team della giostra “Meraviglia dei bimbi” vi augura Buon divertimento e Buone Feste!

Per ulteriori informazioni puoi visitare le pagine Facebook e Instagram o chiamare al 366 9758606.