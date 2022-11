Cuneo Lube crede nel Cuneo Volley e pensa al futuro

Il motto dell’azienda, con alle spalle oltre mezzo secolo di attività nel settore dei lubrificanti e dei prodotti petroliferi, ripete così: “Una storia di crescita, un impegno per il futuro”.

Questo non è solo il claim che Cuneo Lube attua all’interno del proprio piano lavorativo, ma anche ciò che in questi anni è stata la collaborazione con il Club cuneese e che ha messo nero su bianco nel rinnovo della partnership con il Cuneo Volley.

La nostra è una storia di crescita, sia commerciale all’interno dell’azienda che sportiva – spiega Emiliano Rosso titolare Cuneo Lube Srl – una crescita che vediamo in voi, quindi ci fa piacere dire che cresciamo noi a livello commerciale, ma da qualche anno contribuiamo a far crescere anche il Cuneo Volley. Noi ci crediamo e speriamo molto in un ritorno ai massimi livelli, tant’è che abbiamo già fatto mettere nel contratto di rinnovo l’opzione in caso di un futuro up grade del campionato. I marchi che abbiamo sposato sono di un certo livello ed essi stessi in crescita, come i prodotti shell che non sono più formulati dal petrolio, ma dal metano e questo è già di suo un punto di partenza qualitativamente alto. I tre marchi che abbiamo deciso di trattare sono Shell, Total e Gulf perché in qualsiasi mezzo, dal motorino al macchinario industriale, tutto quello che è olio e lubrificante è il sangue dello stesso quindi è molto importante che sia un prodotto di qualità per ravvivare la sua prestazione».

Cuneo Lube è un’azienda che opera da oltre mezzo secolo nel settore dei lubrificanti e dei prodotti petroliferi, con un’offerta in grado di soddisfare varie tipologie di imprese. Nel 1963 il fondatore Angelo Venaglia iniziò l’attività, che dal 1976 ha assunto il nome di Cuneo Lube con il figlio Valerio Venaglia, affiancato nel 2014 da Emiliano Rosso. Cuneo Lube punta da sempre su competenza e dinamismo, credibilità e affidabilità, per meritare ogni giorno la fiducia dei Clienti. La crescita è costante grazie a qualità dei prodotti e dei marchi commercializzati, gamma completa, convenienza, progetto di lungo periodo, serietà e capacità di ascoltare i Clienti, offrendo le migliori soluzioni sul mercato. Ad oggi l’azienda ha 7 dipendenti e ben 22 agenti che girano il Piemonte, la Liguria e la Valle d’Aosta. La vendita dei loro prodotti riguarda sia le aziende che i privati, e la sede si trova a Tarantasca, comune a una decina di minuti da Cuneo.