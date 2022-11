Volley A2M, domenica la sfida Santa Croce-Cuneo. Luca Chiapello: "Contro i Lupi è l'occasione per svoltare" (VIDEO)

La serie A2 maschile è giunta alla sua ottava giornata di campionato.

Dopo lo strepitoso successo della settimana scorsa contro la capolista Vibo Valentia, la Banca Alpi Marittime Acqua S. Bernardo Cuneo torna in trasferta per sfatare quello che in questa stagione è un vero e proprio tabù della squadra di Max Giaccardi: sempre a punti di fronte al pubblico amico, i biancoblu sono ancora a secco di vittorie lontano da casa.

Galvanizzati dalla prestazione gagliarda sfoderata contro la Tonno Callipo, Botto e compagni domenica pomeriggio (ore 18, diretta streaming per abbonati su Volleyballworldtv.it) vanno a fare visita ai toscani della Kemas Lamipel Santa Croce, formazione ben attrezzata ma che non è ancora riuscita ad esprimersi al meglio.

Gli uomini allenati da Vincenzo Mastrangelo, dopo aver vinto le prime due partite, 3-1 in trasferta alla prima giornata a Ravenna e subito dopo in casa con lo stesso risultato contro Cantù, hanno inanellato tre sconfitte di fila: il tie break perso a Grottazzolina, 1-3 in casa con Pordenone e stesso risultato negativo a Brescia e Vibo. I toscani sono reduci però dalla vittoria, ancora per 3-1, contro Porto Viro.

A presentarci la sfida è il giovane cuneese Luca Chiapello, una delle sorprese più piacevoli della squadra di Giaccardi in questo primo scorcio di stagione: