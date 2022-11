Volley femminile A1: Cuneo ospita Perugia per allungare la serie positiva

La Cuneo Granda S.Bernardo, reduce da tre vittorie nel giro di una settimana, domenica 20 ospita la Bartoccini-Fortinfissi Perugia (ore 17:00, diretta Volleyball World TV) nell'ottava giornata di campionato con l'obiettivo di allungare la serie positiva. Le magliette nere, ancora a secco di successi lontano dal PalaBarton, arrivano a Cuneo dopo la pesante sconfitta interna di mercoledì ad opera del Volley Bergamo 1991.

QUI CUNEO GRANDA S.BERNARDO La vittoria in tre set su Macerata ha confermato il buon momento delle gatte, che dopo i match lunghi e tirati di Bergamo e Firenze sono riuscite a chiudere i conti in meno di un'ora e mezza di gioco e senza dover attingere dalla panchina. Una prestazione concreta illuminata dalla prova eccezionale di Gréta Szakmáry, autentica trascinatrice. Sono state lei e Sofya Kuznetsova a firmare la rimonta che ha permesso alle cuneesi di ribaltare un primo set in cui, complice una partenza un po' contratta, erano sotto 16-20. Dopo i due successi esterni consecutivi, che hanno assunto ulteriore peso visti i risultati delle ultime giornate, in cui Bergamo ha battuto Busto Arsizio e Perugia e Firenze ha sconfitto Vallefoglia a domicilio, per la Cuneo Granda S.Bernardo è arrivata quindi la prima vittoria interna dell'anno, e la prima affermazione da tre punti che vale l'ottava piazza in classifica.

Domenica 20 le biancorosse puntano decise al bis contro la Bartoccini-Fortinfissi Perugia, undicesima in classifica a quota sei punti, tutti arrivati in casa (vittoria da tre punti su Busto Arsizio, successo al tie-break su Pinerolo, k.o. al quinto set con Milano). Il match con Perugia chiude il ciclo di quattro match in dodici giorni per la Cuneo Granda S.Bernardo e apre la seconda metà del girone di ritorno, in cui le gatte affronteranno tre squadre che le seguono in classifica (Perugia, Pinerolo e Busto Arsizio) e tre big che la precedono come Milano, Scandicci e Novara. Domenica 27 le cuneesi saranno di scena a Villafranca Piemonte nel derby con la Wash4Green Pinerolo (ore 17:00), per il quale i Crazy Cats biancorossi stanno organizzando la trasferta; per informazioni è possibile contattare il referente Fabio Bruno al numero 347.9759882.

ANNA HALL, CENTRALE CUNEO GRANDA S.BERNARDO «Siamo molto contente di aver finalmente conquistato la prima vittoria davanti ai nostri tifosi, e di averlo fatto in modo netto e senza spendere troppe energie. Contro Perugia sarà una bella battaglia; ho sempre giocato insieme a Victoria Dilfer, la loro palleggiatrice, una vera agonista. Sarà la nostra prima volta da avversarie: non vedo l'ora. Anche l'altra mia connazionale, l'opposta Stephanie Samedy, è una giocatrice talentuosa a cui dovremo prestare attenzione. Se ci esprimeremo sui livelli delle ultime partite e riusciremo a ridurre il numero di errori non forzati potremo allungare la nostra striscia positiva».

LE AVVERSARIE La formazione allenata da Matteo Bertini scenderà in campo a caccia del riscatto dopo il brutto k.o. interno di mercoledì con Bergamo, ma finora ha sempre faticato lontano da Perugia. Il match di domenica sarà (anche) una sfida a stelle e strisce, con le due americane di Cuneo Anna Hall e Dani Drews che affronteranno le connazionali Victoria Dilfer e Stephanie Samedy. L'attacco cuneese si troverà davanti uno dei migliori muri della A1, quello di Linda Nwakalor, a quota venti muri come Agnese Cecconello.

LE EX Con Beatrice Agrifoglio ancora ferma ai box Binto Diop, a Perugia nella passata stagione, è l'unica ex dell'incontro

I PRECEDENTI Cuneo avanti 5-4

COME SEGUIRE IL MATCH AL PALAZZETTO Biglietti disponibili sulla piattaforma Liveticket fino alle ore 12:00 di domenica 20 e in cassa dalle ore 15:30. Apertura casse e cancelli ore 15:30.

COME SEGUIRE IL MATCH DA CASA Diretta streaming a pagamento su Volleyball World TV (https://volleyballworld.tv/); -10% sugli abbonamenti mensili e annuali con il codice CUNEOGRANDA10