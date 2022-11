Volley: questa sera alle ore 21 non perdete il quarto appuntamento con “Time Out”. Ospiti Marco Mencarelli, Giulia Visintini e Chiara Ripalbelli

Altro appassionante appuntamento con “Time Out”, che come ogni venerdì ritorna anche questa sera, alle ore 21, su numerose testate giornalistiche del gruppo “More News”. Si parlerà come di consueto del Campionato di pallavolo femminile di A2, ma anche della serie A1.

Tanti servizi, interviste e approfondimenti sul volley “rosa”, con particolare attenzione per le squadre seguite di consueto dalle nostre redazioni. Titolo della 4^ puntata: “Orizzonti Azzurri”. Il colore “Azzurro”, infatti, si lega alla perfezione con uno degli ospiti della puntata odierna: il pluripremiato tecnico delle Nazionali giovanili Marco Mencarelli, attuale tecnico del Club Italia.

In programma un collegamento anche con Giulia Visintini, opposto della Emilbronzo 2000 Montale, mentre in studio, al fianco del giornalista Matteo La Viola, ci sarà Chiara Ripalbelli, centrale della Lpm Bam Mondovì. Dalla redazione di piazzapinerolese.it, invece, il giornalista Marco Bertello farà il punto sulla situazione in casa Wash4green Pinerolo.

Nel corso della puntata sarà possibile vedere le interviste raccolte in settimana e che avranno come protagonisti Greta Szakmary (Cuneo Granda), Beatrice Molinaro (Cbf Macerata), Matteo Bibo Solforati (Lpm Bam Mondovì), Morgana Giubilato (Lpm Bam Mondovì), Marco Musso (Uyba Busto Arsizio) e Giulio Cesare Bregoli (Fenera Chieri).

Ricordiamo che Time Out è visibile sulla home page e sulle pagine facebook di targatocn.it (provincia di Cuneo), piazzapinerolese.it (zona Pinerolo), informazioneonline.it (zona Busto Arsizio) e altre testate del gruppo “More News”.