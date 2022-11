Volley maschile A3: il Monge-Gerbaudo Savigliano cerca riscatto a Belluno

Torna in trasferta il Monge-Gerbaudo Savigliano, che, per l’ottava giornata del Girone Bianco della Serie A3 Credem Banca, è atteso nel “caldo” palazzetto del Da Rold Logistics Belluno, per quello che è a tutti gli effetti uno scontro diretto con il palio il terzo posto nel raggruppamento.

L’avversario. I rinoceronti, così vengono chiamati i veneti, sono squadra ostica, candidata forte per le primissime posizioni di classifica. Attualmente, occupano il quarto posto, costruito soprattutto tra le mura amiche della Spes Arena, dove gli uomini di Gian Luca Colussi hanno sempre vinto. Nell’ultima gara, i bellunesi hanno ceduto in tre set contro la capolista Pineto, mettendo però in evidenza un ottimo gioco e battagliando fino alle fasi finali di tutti i parziali contro la prima della classe. In campo, tanta qualità, dalla regia di Filippo Maccabruni al “braccio” di Marco Novello, opposto da 113 punti fin qui, passando per gli attacchi sempre ficcanti di schiacciatori come Alberto Saibene e Alessandro Graziani, con quest’ultimo decisivo una stagione fa quando, subentrando dalla panchina, consentì ai suoi di ribaltare l’incontro che Savigliano stava conducendo sullo 0-2.

Qui Monge-Gerbaudo Savigliano. In casa cuneese c’è voglia di immediato riscatto, dopo la prima sconfitta stagionale senza punti incassata contro Fano.

Coach Lorenzo Simeon sta lavorando per risolvere alcuni acciacchi che continuano a condizionare gli allenamenti del Monge-Gerbaudo, ma dovrebbe comunque partire per il Veneto con il roster al completo: “Ci attende la terza fatica di questo mese, contro una squadra che ci segue a soli tre punti in classifica e che sta tenendo fede alle ambizioni di inizio stagione con ottime prestazioni. – spiega il tecnico saviglianese - In casa hanno sempre vinto, trascinati dall’affetto del loro pubblico. Dovremo presentarci nel miglior modo possibile, provando a fare la partita”.

I precedenti. Le due squadre si sono affrontate per la prima volta nella scorsa stagione e il bilancio è in parità, anche se ai punti premierebbe Savigliano. Nella gara d’andata, a Belluno, fu vera battaglia: avanti di due set, i cuneesi si fecero raggiungere e poi superare al tie-break, vinto dai padroni di casa 15-12. Il riscatto, però, arrivò al ritorno: sfruttando il fattore-campo, il Monge Gerbaudo s’impose 3-1, continuando a coltivare il sogno salvezza.

Dove vederla. Come tutte le gare della Serie A3 Credem Banca 2022/23, la partita tra Da Rold Logistics Belluno e Monge-Gerbaudo Savigliano sarà trasmessa sul canale YouTube della Lega Volley. L’appuntamento è per le ore 18 di domenica 20 novembre.