Cisl e first di Cuneo a confronto sul problema della desertificazione bancaria e delle ricadute sociali nel territorio

Giovedì 17 novembre, presso il Ristorante “Il Giardino dei Tigli” di Cussanio – Fossano, Cisl Cuneo e First Cisl Cuneo hanno organizzato una tavola rotonda sul problema della desertificazione bancaria e delle ricadute sociali sul territorio. Durante la mattinata si è riflettuto, insieme ad alcuni illustri relatori, tra cui il segretario generale nazionale della First Cisl Colombani, sul tema della biodiversità bancaria intesa come valore per lo sviluppo del territorio cuneese. L’incontro è stato moderato da Carlo D’Onofrio, responsabile dell’Ufficio Stampa nazionale della First Cisl

"Con questa iniziativa – ha dichiarato Enrico Solavagione Segretario generale UST CISL Cuneo -, abbiamo voluto accendere i riflettori su un problema che noi riteniamo fondamentale, la desertificazione bancaria. E’ un problema che non riguarda solo la provincia di Cuneo ma nonostante tutto stiamo cercando di trovare degli strumenti per arginarla a partire dal nostro territorio. Noi come Cisl Cuneo pensiamo che durante le grandi fusioni, avvenute nella crisi del 2008, si sarebbe dovuto pensare anche alle ricadute sociali che questo avrebbe causato".

"Le banche infatti – conclude Solavagione -, devono essere messe nelle condizioni di svolgere quel ruolo fondamentale di sostegno alle economie e alle comunità dei territori. Gli istituti di credito del territorio cuneese rappresentano una eccezione nel panorama nazionale".

Circa la metà dei paesi nella provincia, 120 su 247, sono sprovvisti di sportelli bancari, oltre alla costante riduzione dei dipendenti in esse. Ovviamente è un disagio soprattutto per gli anziani e disabili.

Il tessuto socio economico della provincia di Cuneo, grazie alla presenza di banche di differenti dimensioni, è riuscito ad affrontare questi terribili anni con minore difficoltà rispetto ad altre aree del Piemonte.

Alla tavola rotonda insieme ai segretari territoriale e regionale First Cisl, Luca Mellano e Sandro Testa, al segretario confederale Luca Caretti, sono intervenuti il segretario generale nazionale della First Cisl, Riccardo Colombani; il presidente della Fondazione Banca Crt, Giovanni Quaglia; il presidente di Confartigianato Cuneo, Luca Crosetto, il presidente di Uncem Piemonte, Roberto Colombero e il direttore generale Banca Crs, Emanuele Regis. Presente in sala il Segretario generale Cisl Piemonte Alessio Ferraris