Confesercenti, Legge di Bilancio: “Ottimo il ritorno della cedolare secca anche per gli affitti dei negozi”

"Non possiamo che esprimere la nostra soddisfazione per il ritorno della cedolare secca sui negozi che rientra nella manovra che il Governo approverà nei prossimi giorni".

È questo il commento del direttore generale Confesercenti della provincia di Cuneo - Nadia dal Bono - per il ritorno nella Legge di Bilancio dell’opzione per i contratti di locazione, abolita nel 2019.

“La cedolare secca al 21 per cento può trasformarsi in una possibilità in più per tentare di arginare il caro-affitti che mette in seria difficoltà i commercianti, già provati da questi anni difficili. Inoltre potrebbe favorire le locazioni, imprimendo così più vivacità al mercato e anche una riqualificazione delle aree urbane”.