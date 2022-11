La Camera di commercio di Cuneo dismette le attrezzature informatiche

Avviso

Dismissione di attrezzature informatiche







La Camera di commercio di Cuneo dismette alcune attrezzature informatiche, non più funzionali alle esigenze degli uffici camerali (42 pc desktop, 44 monitor lcd, uno scanner e altra attrezzatura).





Possono presentare richiesta per ricevere le apparecchiature oggetto della dismissione, in proprietà e a titolo gratuito, le istituzioni scolastiche e gli enti senza scopo di lucro regolarmente registrati con sede in provincia di Cuneo, a titolo esemplificativo qualificabili in:

- Onlus e organizzazioni di volontariato;

- Croce Rossa Italiana;

- altri enti pubblici quali scuole, enti locali, strutture sanitarie, forze dell’ordine;

- enti no profit quali parrocchie, Pro Loco, enti di promozione sociale;

- Istituzioni scolastiche







La richiesta di acquisizione dovrà essere indirizzata alla mail PEC protocollo@cn.legalmail.camcom.it a partire da lunedì 21 novembre ed entro le ore 12:00 del 2 dicembre 2022.

Tutte le informazioni e le modalità per le richieste alla pagina web http://www.cn.camcom.it/dismissioni