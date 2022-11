Omicidio o incidente? A Grosseto si indaga sulla morte di Stefania Lala, originaria di Cuneo

E’ giallo sulla morte di Stefania Lala, 40 anni, nata e cresciuta in frazione Confreria di Cuneo.

La donna è stata trovata morta in strada ieri mattina, venerdì 18 novembre, di fronte al suo appartamento a Grosseto, con profonde ferite alla testa.

A ritrovare il corpo è stato un corriere che doveva consegnare un pacco nel palazzo in cui abitava Stefania Lala, insieme ai due figli di 7 e 10 anni. Secondo le testimonianze dei vicini, li aveva appena accompagnati a scuola. La donna lavorava in un supermercato e ieri era il suo giorno libero.

Sul caso sta indagando la Polizia che non esclude alcuna pista, compresa quella del femminicidio.

Le ferite alla testa potrebbero essere compatibili con una caduta dall'alto, ma l'abitazione della donna non aveva affacci su quel lato della strada. Potrebbe essere caduta da un terrazzino condominiale, di uso comune, anche se il corpo è stato trovato a una distanza di quattro metri sal muro del palazzo. Sul corpo intanto è stata disposta l'autopsia per risalire alle cause del decesso.