Prosa, note e grandi eventi al Teatro Politeama Boglione di Bra. Dopo l’avvio della stagione teatrale, il 22 novembre alle 21 con la commedia dell’arte “La finta ammalata” (biglietti su ticket.it e al botteghino, il lunedì dalle 16 alle 19), domenica 27 novembre arrivano musica e divertimento con lo spettacolo-concerto “Giochi di ottone” a cura della con Gomalan Brass Quintet.

Lo spettacolo - fuori abbonamento, ad ingresso libero su prenotazione (tel. 0172.430185 – mail: turismo@comune.bra.cn.it), promosso in collaborazione con la Fondazione Fossano Musica - porta in scena il gruppo di ottoni che, grazie alla sinergia tra abilità esecutiva e coinvolgimento teatrale, si destreggia con disinvoltura in un repertorio che spazia dal Rinascimento al melodramma e alla musica contemporanea, senza disdegnare incursioni nella musica per film.

Si divertono come matti, i musicisti del Gomalan Brass Quintet (Marco Pierobon, Francesco Gibellini, trombe; Nilo Caracristi, corno; Gianluca Scipioni, trombone; Stefano Ammannati, basso tuba), che tra l’altro hanno all’attivo riconoscimenti internazionali, tournée in tutto il mondo e numerosi lavori discografici. Che affrontino musica barocca, trascrizioni da arie d’opera o fantasie su capolavori del Novecento, suonano tutto con il sorriso. E così i loro cinque strumenti si trasformano in torce scintillanti, che riempiono la sala di riverberi allegri.

Durante la serata il quintetto si esibirà in musiche di Jean-Baptiste Lully, Johann Sebastian Bach, Giuseppe Verdi, Giacomo Puccini, George Gershwin, Joaquín Rodrigo, Niccolò Paganini e David Short trascritte per fiati.

Il prossimo appuntamento a teatro sarà sabato 3 dicembre con la prosa in cartellone della stagione 2022/23, con la commedia “I segreti dei Poeti”, regia di Marina Thovez, con Mario Zucca. Tutti i titoli della nuova stagione del teatro Politeama Boglione si trovano sul sito www.turismoinbra.it. Maggiori informazioni all’Ufficio Cultura del Comune di Bra, in piazza Caduti per la Libertà 20, chiamando il numero 0172.430185 o scrivendo a turismo@comune.bra.cn.it. (em)

Gomalan Brass Quintet