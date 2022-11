La scuola agraria di Grinzane punto di riferimento per la formazione di tecnici del settore agricolo di Langa e Roero

Anche quest'anno prosegue la convenzione tra l’Istituto agrario di Grinzane Cavour ed il Comune di Alba per la manutenzione, e cura, di un'aiuola in piazza Cristo Re.

Gli alunni del triennio, oltre ad occuparsi della manutenzione del piccolo appezzamento fiorito nel corso dell'anno, progettano altresì la disposizione artistica delle piante, individuando le essenze vegetali più idonee per realizzare al meglio il verde pubblico, anche alla luce delle mutate condizioni climatiche e delle dotazioni idriche che si possono garantire alle piante anche nei mesi più caldi.

Gli allievi, inoltre, si occupano direttamente di tutto il processo florovivaistico mediante le dotazioni strumentali e tecnologiche di cui è dotata la sede di Grinzane, in particolare della serra termocondizionata, specificatamente dedicata alla produzione di piante ornamentali ed orticole.

In tal modo, gli studenti, a partire dal materiale di propagazione vegetale (sementi, plantule) si occupano di condurre al meglio tutte le fasi di crescita nella serra - vivaio, fino alla produzione di piante pronte per essere poste a dimora in campo aperto o rinvasate.

La destinazione dei fiori è, non solo rivolta ad altre pubbliche amministrazioni, ma anche ai cittadini, mediante l'allestimento di un vero e proprio punto vendita presso la scuola in cui, nel periodo stagionale idoneo, anche i privati possono accedere per acquistare fiori e piante per la costituzione degli orti familiari.

Ecco che si realizza una vera e propria filiera di produzione vivaistica che allena gli studenti dell'Istituto professionale a confrontarsi, non solo con le situazioni e le problematiche quotidiane della produzione commerciale florovivaistica, ma anche ad interfacciarsi con i clienti finali, imparando a gestire, e cogliere, le opportunità e le esigenze del mercato e sviluppare così attenzione verso i temi dell'auto-imprenditorialità e della valorizzazione dei prodotti.

La scuola agraria di Grinzane Cavour si conferma così un punto di riferimento insostituibile per la formazione di tecnici del settore agricolo del territorio di Langa e Roero, registrando altissimi tassi di impiego degli allievi al termine del percorso di studi.

L’invito, rivolto in particolare alle famiglie degli studenti interessati all’iscrizione per l’anno scolastico 2023/2024, è di partecipare alle giornate di scuola aperta attraverso gli appuntamenti on-line, in agenda per giovedì 24 novembre e martedì 6 dicembre, sempre alle ore 21, accessibili con il link Google Meet

https://meet.google.com/iyy-gasp-pej per approfondire la conoscenza dell’Istituto.





Si potrà inoltre visitare la scuola in presenza sabato 17 dicembre, dalle ore 9 alle 12.





Altre informazioni sono rintracciabili sul sito della scuola

www.iisumbertoprimo.it nell’apposita sezione orientamento.

Inoltre è possibile richiedere informazioni sul percorso di studi all’indirizzo

segreteriaipagrinzane@iisumbertoprimo.it oppure, telefonicamente, al numero

0173-26.21.96.