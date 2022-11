Orientamento e open days all'IIS Giolitti Bellisario di Mondovì

Anche il Giolitti Bellisario di Mondovì apre le sue porte agli studenti delle medie e alle loro famiglie. Si tratta di momenti fondamentali per conoscere l'offerta formativa rinnovata, ma anche per visitare i laboratori e i locali dell'istituto, parlare con alunni e docenti e approfondire l'offerta formativa. A partire dal nuovo percorso alberghiero quadriennale, sperimentazione unica in Provincia che, come per gli altri corsi dell'istituto, garantisce la possibilità di entrare nel mondo del lavoro o proseguire la carriera universitaria, con particolare riguardo alle lingue straniere, all'economia e a tutta la filiera dell'enogastronomia e dell'ospitalità.

Tutte le informazioni necessarie sui percorsi dell 'alberghiero, dell'istituto professionale per il commercio e dell'istituto tecnico agrario verranno fornite in occasione delle giornate di scuola aperta per alunni e famiglie:

ISTITUTO ALBERGHIERO GIOLITTI

Sabato 19/11/2022 e sabato 14/01/2023, dalle 14,00 alle 17,00

Laboratori pratici per alunni e alunne: venerdì 25/11/2022 dalle 14,00 alle 17,00

Info: rudy.mamino@gmail.com Cell.: 333 3788900 Segreteria: 0174 552249

ISTITUTO TECNICO AGRARIO

Sabato 19/11/2022 e sabato 14/01/2023, dalle 14,00 alle 17,00

Laboratori pratici per alunni e alunne: martedì 29/11/2022 dalle 14,00 alle 17,00

Info: francachionetti@gmail.com . Cell: 333 2775257 Segreteria: 017443954

ISTITUTO PROFESSIONALE PER IL COMMERCIO BELLISARIO

Sabato 19/11/2022 e sabato 14/01/2023, dalle 14,00 alle 17,00

Laboratori pratici per alunni e alunne: martedì 29/11/2022 dalle 14,00 alle 17,00

Info: antoboglio@gmail.com Cell. 3333926718 Segreteria: 0174 42434

L’istituto è a disposizione per percorsi personalizzati di visita e orientamento previo appuntamento.

Per ulteriori informazioni:

Sito: www.giolittibellisario.it Mail: cnis026007@istruzione.it

Facebook: IIS Giolitti Bellisario Paire Mondovì e Barge - Cn

Instagram: giolittibellisariopaire

TikTok: giolittibellisariopaire

You Tube: IIS Giolitti - Bellisario - Paire