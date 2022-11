Che buon profumo! Ecco la fragranza che ricorda l’odore dei libri

Apro la parentesi Alberto Angela: Powell’s Books a Portland, nell’Oregon, è anche soprannominata “Powell’s City of Books” (la città dei libri). La libreria si estende su circa 6.300 metri quadrati di superficie e conta oltre un milione di volumi. Una mecca per i bibliofili. Fondata da Walter Powell nel 1971, conta altri quattro negozi nell’area metropolitana circostante e gestisce più di 4 milioni di libri nuovi, usati, rari e fuori catalogo.

L’idea è nata durante il lockdown, momento in cui c’era la speranza di portarsi a casa un po’ della magia e dell’atmosfera delle librerie che tanto ci sono mancate in quei tristi momenti. Solo a scriverlo scatta automatica la lacrimuccia.

Sigla di Super Quark e pubblicità. Come sta andando questo nuovo business? Dal giorno del lancio del prodotto, Powell’s ha già ricevuto quasi 2mila ordini. Non a caso, questa è l’epica descrizione che accompagna il profumo: «Come i rododendri cremisi in Rebecca, l’inebriante fragranza di carta crea un’atmosfera carica di leggerezza e possibilità. Invoca un labirinto di libri, librerie segrete, antiche pergamene e Cognac sorseggiato da filosofi e re. Powell’s by Powell’s è in grado di trasportare chi lo indossa in un mondo di meraviglie, scoperte e magie fino ad ora possibili solo nella letteratura».