Le opere dell'artista monregalese Corrado Ambrogio in viaggio verso la Luna

Mercoledì 16 novembre, dopo anni di attesa e diversi rinvii, è decollato da Cape Canaveral in Florida il razzo SLS (Space Launch System) della NASA della missione Artemis-1, la prima missione senza equipaggio del programma Artemis, diretta all’orbita lunare.

La tecnologia europea e quella italiana sono presenti sotto diversi aspetti in questa nuova avventura spaziale. In particolare, oltre alla partecipazione al modulo di servizio di Orion, a rappresentare l’Italia nella missione c’è il piccolo satellite Argomoon, realizzato per l'ASI (Agenzia Spaziale Italiana) dall'azienda Argotec di Torino.

Ma c'è anche un pezzo di Granda che viaggerà verso la luna. Nell'anno scolastico 2020/'21 gli studenti delle classi 1B LSA e 3B LSA dell'I.I.S. "Cigna-Baruffi-Garelli" di Mondovì avevano realizzato una clip video commemorativa, a tema spaziale, in ricordo del loro insegnante e artista prof. Corrado Ambrogio.

In essa immagini di opere d'arte del professore ed elaborati dei suoi allievi. Grazie all'ASI questa clip è stata consegnata su di una pendrive USB alla NASA per essere inviata in orbita intorno alla Luna, dopo che il supporto digitale è stato inserito all'interno di ArgoMoon, un microsatellite realizzato da un'azienda italiana, unico satellite europeo a partecipare alla missione Artemis 1.