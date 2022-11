Volley A2/F: la Lpm Bam Mondovì domani ospita le "Azzurrine" del Club Italia

Rialzarsi dopo due sconfitte, vincere e incrementare la propria classifica! E' questo l'obiettivo primario della Lpm Bam Mondovì, che domani pomeriggio (ore 17) affronterà al PalaManera le talentuose "Azzurrine" del Club Italia, nella 6^ giornata di andata di regular season. La squadra di coach Solforati, è inutile negarlo, non può più commettere errori se vuole restare nell'orbita delle prime posizioni.

Occorre una vittoria piena e perchè no, anche convincente dal punto di vista della prestazione. I segnali di ripresa si sono già intravisti nel match di Montichiari contro la capolista Brescia, ma ora occorre far vedere che le "nuvole grigie" sono alle spalle e che il Puma può ambire a orizzonti più ambiziosi. Il Club Italia di Mencarelli, pur essendo una squadra da non sottovalutare, resta comunque ampiamente alla portata delle Pumine.

Le Azzurrine, tuttavia, attualmente sono in vantaggio nella statistica dei muri totali: 40 contro i 37 monregalesi; Così come negli ace: 31 contro i 26 di Ripalbelli e compagne. Proprio dal servizio, dunque, potrebbe giungere qualche insidia in più per la ricezione del Puma, apparsa spesso traballante in questo avvio di stagione. Le due centrali Nausica Acciarri e Nicole Modesti sono particolarmente incisive in battuta.

Motivo per cui nelle retrovie monregalesi bisognerà restare sempre attente e concentrate. Sottorete poi, occhio agli attacchi di Giulia Viscioni, Dominika Giuliani e Lisa Esposito. Il match sarà arbitrato da Marta Mesiano e Matteo Selmi e sarà visibile in sumulcast su Youtube di Volleyball World e in live streaming su Vbtv. Al PalaManera il fischio d'inizio è fissato per domenica alle ore 17.