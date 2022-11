Volley A2M, domani Kemas-Bam S.Bernardo. Parodi: "Perdere sempre in trasferta? Un caso, ma Cuneo deve ancora crescere tanto" (VIDEO)

Per l’ottava giornata del campionato di serie A2 maschile la Banca Alpi Marittime Acqua S. Bernardo Cuneo è attesa domani in trasferta sul campo di Santa Croce sull’Arno per la sida alla Kemas Lamipel.

La formazione toscana ha 10 punti, appena uno in meno di Cuneo in una classifica davvero cortissima. Davanti a tutti ancora Vibo Valentia, nonostante la sconfitta patita sette giorni fa proprio sul campo piemontese, con 17 punti, seguita ad una lunghezza da Bergamo.

Con 14 punti Castellana Grotte, poi l’ammucchiata: Cuneo, Pordenone, Reggio Emilia, Grottazzolina e Porto Viro a quota 11 punti, Ravenna e Santa Croce con 10, Cantù a 9, Brescia 8 punti e Lagonegro 6.

Ultima Motta di Livenza, unica squadra a non aver ancora vinto una partita con 2 punti.

A presentare la sfida Santa-Croce-Cuneo è Simone Parodi, con il quale tracciamo un bilancio a tre mesi dall’inizio degli allenamenti e dopo sette giornate di campionato.

Un Parodi che si dimostra entusiasta, consapevole che la sua squadra ha però ancora tanta strada da percorrere per trovare la forma migliore.