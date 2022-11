Bra, i “favolosi” anni 80 di Rosanna Trinchero festeggiati nel “rinato” Crocicchio

La ricordano tutti, dietro il bancone della “sua” libreria “Il Crocicchio”, a Bra in via Fratelli Carando, 8.

Rosanna Trinchero ha fondato quel pozzo di “sapere” insieme a Teresa Testa (per tutti Tere), che purtroppo non c’è più per raccontare una passione per i libri lunga 54 anni.