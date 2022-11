Da Boves un carico di giocattoli per i bambini nei territori di guerra [FOTO]

Un camion, un furgone e un'automobile sono partiti questa mattina, domenica 20 novembre, da Boves alla volta di Vicoforte.

Il trasporto era di quelli 'eccezionali', con un carico generoso di giocatoli da donare all'associazione Regina Elena Onlus che si occupa di raccogliere e trasportare beni di prima necessità alla base militare di Palmanova dove l'esercito, a sua volta, li distribuice nei territori attualmente colpiti da conflitti.

Da anni ormai il comune di Boves si occupa della raccolta di giocattoli e oggetti per l'infanzia per i più bisognosi. Una generosità che ormai vede coinvolti non solo i cittadini bovesani, ma anche famiglie e soggetti provenienti da altri comuni.

E così tra peluche, biciclette, quaderni e beni per l'infanzia il carico di solidarietà bovesana ha raggiunto il santuario di Vicoforte dove era presente il principe Serge di Jugoslavia in rappresentanza dell'associazione Regina Elena.

Alla consegna c'era il sindaco di Boves Maurizio Paoletti con i consiglieri Enrica Di Ielsi, Irma Goletto e Giovanni Pepino. Presenti anche le suore della Casa Regina Montis Regalis che hanno donato beni di prima necessità da far giungere ai luoghi colpiti dai conflitti.

Ogni anno l'associazione raccoglie ogni tipo di giocattolo: l'unica prerogativa è che siano in buono stato, non funzionino con pile e che non rappresentino in alcun modo la guerra.