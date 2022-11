Il Natale occitano: tradizioni e curiosità. Dal presepio al grano di Santa Barbara

L'Espaci Occitan propone per sabato 3 dicembre alle ore 10.30 un laboratorio per famiglie con bambini dai 6 anni dedicato alle tradizioni natalizie occitane. Attraverso fotografie e suggestioni Rosella Pellerino condurrà i partecipanti in un viaggio nel tempo, quando a festeggiare il Natale erano i nonni e i bisnonni delle valli occitane e della Provenza.



Il loro presepe, i doni ricevuti, le decorazioni e le abitudini domestiche, riti e simboli che, magari senza accorgercene, ripetiamo e riproponiamo ancora oggi. Nel corso dell'incontro ogni bambino realizzerà il proprio grano di Santa Barbara, una decorazione tipica della Provenza, benaugurale per la tavola delle feste. A tal fine, se possibile, i partecipanti dovrebbero portare con sé un vasetto vuoto, ad esempio dello yogurt. La durata dell’attività è di un'ora e mezza; appuntamento presso la biblioteca di Espaci Occitan, Via Val Maira 19 a Dronero (ex Caserma Beltricco, dietro l'Istituto Alberghiero).



La partecipazione è gratuita ma è richiesta la prenotazione allo 0171.904075, segreteria@espaci-occitan.org entro il 1° dicembre.



L’attività è realizzata con il sostegno della Regione Piemonte.