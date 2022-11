Alstom di Savigliano finanzia una campagna si sterilizzazione dei gatti che fanno colonia presso lo stabilimento

L'Alstom di Savigliano uno dei due centri di competenza globale del gruppo industriale francese che opera nel settore della costruzione di treni e infrastrutture ferroviari, dove si costruisce il pendolino, sensibile all’ambiente e al mondo animale con una iniziativa di contenimento della colonia felina nella propria area.

“La grandezza di una nazione e il suo progresso morale possono essere giudicati dal modo in cui vengono trattati i suoi animali". Questa frase pronunciata dal Mahatma Gandhi molti anni fa, viene ripetuta spesso per sottolineare le mancanze dell'uomo nei confronti degli altri "inquilini" della Terra: gli animali - sottolinea Enrica Piano presidente dell’Associazione "Amici dei Mici"-

Nel corso degli anni molto è cambiato ed è cresciuta una sempre maggior consapevolezza e sensibilità da parte delle persone – continua la presidente- Consapevolezza e responsabilità sposate appieno dallo Stabilimento della Alstom di Savigliano che dal mese di agosto ha finanziato una massiccia campagna di sterilizzazione all'interno dell'Azienda al fine del contenimento delle nascite e di una miglior prospettiva di vita futura verso gli "inquilini" gatti.

"Speriamo che questo cammino intrapreso dall'Alstom di Savigliano con lo scopo di proteggere gli animali affermando e tutelando i loro diritti al fine di promuovere una corretta convivenza con l'uomo e con l'ambiente circostante possa essere di esempio per altre realtà sul territorio.

Noi tutti Amici dei Mici organizzazione di volontariato ringraziamo L'Alstom di Savigliano per aver finanziato questa campagna di sterilizzazione e per la cospicua erogazione liberale ricevuta dai Dipendenti dello Stabilimento di Savigliano per l'appoggio operativo che stiamo dando all'interno dello Stabilimento stesso".