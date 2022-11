Clavesana: pubblico, emozioni e applausi venerdì 18 novembre per Franca Benedusi

Lo insegna la scrittrice albese Franca Benedusi, che è stata ospite nella serata di venerdì 18 novembre, presso la biblioteca Civica Angelo Ruga di Clavesana, per presentare il suo libro “Il mio nome è Daniela” (Araba Fenice), in dialogo con la professoressa Madì Drello.

Grande emozione e per tutti, soprattutto per l’autrice che ha commentato così la serata: “Sono passati più di due anni dall’ultima presentazione a causa del Covid e questo incontro è stato per me ricco di emozioni. Ritrovare gente e poter liberamente passare un po’ di tempo insieme mi ha riscaldato il cuore. Ha fatto crescere in me la speranza di ritrovare la tranquillità perduta a causa del brutto periodo che stiamo attraversando”.