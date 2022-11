Volley A1F, nel pomeriggio la sfida Cuneo-Perugia. Anna Hall: "Sono sicura che faremo molto bene" (VIDEO)

Appuntamento con la grande pallavolo nel pomeriggio di oggi (domenica 20 novembre) al palasport per l'ottava giornata del campionato della serie A1 Femminile.

Si affrontano la Granda S.Bernardo Cuneo e la Bartoccini Fortinfissi Perugia, in un match che promette scintille. Le ragazze di coach Emanuele Zanini sono reduci da tre vittorie consecutive, l’ultima delle quali appena quattro giorni fa con un netto 3-0 inflitto di fronte al pubblico amico alle marchigiane di Macerata.

Le Gatte sono quindi alla ricerca del quarto sigillo, ma dall’altra parte della rete troveranno una Perugia affamata di punti: le umbre finora hanno ottenuto solo due vittorie su 7 partite disputate.

Alla vigilia della gara abbiamo incontrato la statunitense Anna Hall, ultima arrivata in casa Cuneo Granda S.Bernardo, con la quale abbiamo chiacchierato spaziando dal suo inserimento in città ed in squadra fino alle ambizioni che il team di Emanuele Zanini ha in questo campionato.

Partendo, ovviamente, dalla partita di oggi pomeriggio contro Perugia.