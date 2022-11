Volley A2/F: il Puma tiene a bada le Azzurrine! La Lpm Bam Mondovì supera il Club Italia con un netto 3-0

La Lpm Bam Mondovì vince e convince! Contro le giovani Azzurrine del Club Italia, le Pumine di Solforati ottengono il primo 3-0 della stagione. Un successo netto e mai messo in discussione, con solo qualche piccola sbavatura nel corso del match. Il Club Italia, sceso in campo senza coach Marco Mencarelli, rimasto a casa per motivi di salute, ha cercato di arginare gli attacchi delle Pumine.

Azzurrine insidiose soprattutto al servizio, dove Nicole Modesti si è distinta con diversi ace messi a segno. Per il resto non una prestazione impeccabile per le giovani e talentuose giocatrici del Club Italia, poco precise in ricezione e piuttosto fragili in fase difensiva. In fase di attacco, invece, si è distinta Virginia Adriano (14). Per le padrone di casa una buona prestazione collettiva in tutti i fondamentali. Nelle pumine spiccano le ottime prove di Chiara Ripalbelli, autrice di 12 punti e del libero Veronica Bisconti. La Lpm Bam Mondovì tornerà in campo mercoledì sera nella trasferta in casa dell'Emilbronzo 2000 Montale.

PRIMO SET: si parte con il mani out vincente di Laura Grigolo. Le Pumine servono con precisione mettendo in difficoltà la ricezione delle Azzurrine. E così la Lpm va a condurre 7-3. Ace per Chiara Ripalbelli. Sul punteggio di 10-4 coach Fanni chiama il time-out. Due punti consecutivi messi a segno dalla palleggiatrice Ana Tiemi e Pumine sul 16-8. Le Azzurrine provano a reagire e recuperano cinque lunghezze. Inevitabile il time-out di coach Solforati sul 16-13. Al rientro in campo arriva l'ace di Nicole Modesti, che si conferma molto brava al servizio. La Lpm riesce a fermare l'avanzata delle Azzurrine, interrompendo un filotto di sette punti consecutivi. Pumine sul 22-20, ma partita molto più equilibrata rispetto l'avvio del set. L'ace di Valeria Pizzolato consegna alle padrone di casa tre set-point sul 24-21. Time-out richiesto dal Club Italia. Al rientro in campo Pizzolato si ripete e chiude il set sul 25-21.

SECONDO SET: buona ripartenza del Club Italia, che si porta subito sullo 0-2. Pronta risposta delle Pumine, che ristabiliscono prontamente la parità. Break conquistato dalla formazione ospite e rapido contro-break per le padrone di casa. Lpm avanti 9-6. Ace di Nicole Modesti. Padrone di casa sul 14-11. Ottima difesa a muro di Chiara Ripalbelli e sul 17-13 coach Fanni ferma il gioco e chiama il time-out. Il tempo di altre due azioni e la scena si ripete con il secondo time-out chiesto dalla panchina del Club Italia. Ace di Chiara Ripalbelli e Puma sul 21-14. Poco dopo Clara Decortes mette a segno il punto del 24-16. Reazione d'orgoglio delle Azzurrine, che conquistano tre punti di fila. Alla fine ci pensa Longobardi a chiudere i conti, fissando il punteggio sul 25-19.

TERZO SET: equilibrio in avvio e risultato sul 3-3. Ace di Laura Grigolo ed Lpm avanti 5-3. Ace di Valeria Pizzolato. Pumine a +4 sul 13-9. Ancora un punto per le padrone di casa e coach Fanni chiama il time-out. Aumenta il vantaggio della Lpm, che va a condurre 17-10. Due punti messi a segno dal Club Italia e punteggio sul 20-14. Arrivano otto match-point per le padrone di casa. Al secondo tentativo arriva l'errore al servizio di Adriano, che chiude set e partita sul 25-17.