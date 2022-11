Volley A2/F: Lpm Bam Mondovì-Club Italia 3-0, Claudio Basso: "Ottimo approccio al match" (VIDEO)

La Lpm Bam Mondovì ha superato il Club Italia per 3-0, mettendosi alle spalle le due sconfitte consecutive rimediate contro Trento e Brescia. Un successo netto e convincente, quello ottenuto da Ripalbelli e compagne ai danni delle Azzurrine di coach Mencarelli, assente al PalaManera per motivi di salute. Al termine del match abbiamo raccolto le impressioni del vice allenatore Claudio Basso, soddisfatto soprattutto per l'approccio messo in campo dalle Pumine. Eccolo ai nostri microfoni: