Italia Nostra Alba festeggia mezzo secolo di impegno in Langhe e Roero

Venerdì 25 novembre, alle ore 21, nella chiesa di San Giuseppe ad Alba si svolgerà la cerimonia celebrativa dei cinquant’anni dalla costituzione della Sezione albese di Italia Nostra (Associazione nazionale per la tutela del patrimonio storico, artistico e naturale). Il suo territorio di competenza operativa si estende dalla città di Alba alle Langhe e al Roero. L’impegnativa attività (allestimenti di mostre, organizzazioni di conferenze, realizzazioni di pubblicazioni e dvd, segnalazioni locali, collaborazioni per iniziative ambientali, promozione attiva a favore di beni culturali, prese di posizione su problematiche zonali, proposizioni territoriali, ecc.) è basilarmente svolta nel volontariato. Sono pure confacenti alle finalità dell’associazione le numerose partecipazioni pubbliche, gli incontri informativi, le consulenze.

Nel corso dei decenni trascorsi dagli anni ’70 ad oggi l’attività permanente della Sezione di Italia Nostra a favore della salvaguardia, della conoscenza e della promozione sociale dell’ambiente, dei beni culturali e del paesaggio nella zona è vieppiù cresciuta, dotando anche la propria sede ad Alba di idonei strumenti di consultazione (archivio documentario, biblioteca, emeroteca).

Durante la manifestazione celebrativa per il cinquantenario, oltre alla proiezione di un breve video su caratteristiche e attività dell’associazione in città, nelle Langhe e nel Roero, verranno consegnati personali attestati di benemerenza e omaggi a coloro che dal 1972 si sono impegnati per la proposizione e per la rappresentanza locale di Italia Nostra. Perciò, a iniziare dal Comitato promotore della Sezione albese (che era composto da Luciano Degiacomi, referente principale, Walter Accigliaro, Antonio Adriano, Giovanni Castella, Luigi Rondoletti) ai vari presidenti che si sono avvicendati in carica fino al 2021, avverrà l’individuale forma di ringraziamento.

Il riconoscimento ufficiale dell’Associazione nell’Albese, sostenuto anche dall’allora presidente della Sezione di Torino, l’architetto Giampiero Vigliano (urbanista e docente universitario), è avvenuto tramite comunicazione dell’8 giugno 1972 firmata dal presidente nazionale Giorgio Bassani, il noto scrittore e poeta (1916-2000). A tutti i partecipanti alla serata celebrativa sarà consegnata copia del programma dell’attività svolta dalla Sezione di Alba nel 2022.