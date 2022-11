A Novello un aiuto concreto per la famiglia che ha perso la casa in un incendio

Un sorriso, dopo nove giorni da quel 12 novembre, in cui la casa della famiglia di Giorgia Marian e Nabil Aknouz è stata distrutta da un incendio (leggi articolo), costringendo la donna, il marito e i tre figli a scappare per salvarsi.

La società sportiva scuola calcio Novello Asd, nella quale militano le piccole Farah e Malak, coinvolte col fratellino nella tragedia e portate in salvo fortunatamente dalla madre, si è subito attivata per dare un sostegno concreto alla famiglia, in modo da poter far fronte alle prime necessità, e ha promosso una raccolta fondi tra i genitori dei bambini iscritti.

Oggi, lunedì 21 novembre, sul conto dedicato aperto dalla famiglia di Farah e Malak è stata versata la somma di 1.500 euro. La società Novello Calcio, a nome dello staff dirigenziale, tecnico, dei genitori e dei bambini tutti, esprime tutta la sua vicinanza e solidarietà.

Intanto per chi volesse aiutare questa famiglia, è anche attiva la raccolta fondi su GoFundMe: clicca qui.