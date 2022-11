Tra gli avi di Papa Francesco la bisnonna Angela Crema, originaria di Cortemilia

Non solo la Provincia di Asti nella vita di Papa Francesco: la nonna Rosa Margherita Vassallo, come la bisnonna Angela Crema, mamma di Rosa, sono nate nel territorio di Cortemilia e Piana Crixia in Valle Uzzone. La bisnonna, classe 1843, è nata nella cittadina della nocciola, mentre la figlia Rosa a San Massimo di Cagna, frazione di Piana Crixia. Il tutto testimoniato nel libro dal titolo Nonna Rosa “La roccia delle Langhe” da Cortemilia all'Argentina di Orsola Appendino, ricercatrice storica di Pralormo, e Giancarlo Libert, giornalista, scrittore ed esperto di storia dell'emigrazione piemontese.

«Nel fine settimana - afferma Ginetto Pellerino, gran maestro della Confraternita della Nocciola Tonda Gentile di Langa - Papa Francesco ha visitato l’astigiano, la sua terra d'origine. Sabato a Portacomaro e a Tigliole per incontrare i cugini, e domenica ad Asti, dove ha celebrato la Santa Messa in cattedrale e incontrato i giovani nello stadio comunale. Un ritorno, il primo da Papa, nelle campagne monferrine che hanno dato i natali a suo nonno Giovanni e a suo padre Mario, poi emigrati in Argentina.

Ma nella storia della sua famiglia ci sono anche Cortemilia, la Valle Uzzone e Piana Crixia, il comune dell'entroterra savonese ai confini tra Liguria e Piemonte.

A Cortemilia nasce da una famiglia di mezzadri e viene battezzata nel 1843 la bisnonna del Papa, Angela Crema, mamma di Rosa Margherita Vassallo, la nonna che ebbe un ruolo di primaria importanza nella formazione spirituale del giovane Jorge Mario. Nonna Rosa nasce nel 1884 a San Massimo di Cagna, frazione di Piana Crixia, a poca distanza dal santuario mariano del Todocco. Molto presto viene affidata alla zia materna Rosa, sorella di sua mamma, che vive a Torino. Nel capoluogo piemontese Rosa Vassallo frequenta le scuole, si diploma e più tardi conosce e sposa Giovanni Bergoglio da Portacomaro, suo coetaneo, padre di Mario Bergoglio e nonno di Papa Francesco.

Nel 1929 la partenza per Buenos Aires sulla scia di tanti migranti piemontesi. Nella capitale argentina il 17 dicembre 1936 nasce Jorge Mario. Sarà nonna Rosa, langhetta di frontiera, a segnare positivamente l'infanzia del futuro Papa insegnandogli il piemontese attraverso la conoscenza delle poesie e dei canti delle sue origini.

La storia di Rosa Vassallo e della sua famiglia è molto ben descritta nel libro Nonna Rosa “La roccia delle Langhe” da Cortemilia all'Argentina di Orsola Appendino, ricercatrice storica di Pralormo, e Giancarlo Libert, giornalista, scrittore ed esperto di storia dell'emigrazione piemontese».