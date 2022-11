All'Osteria del Tempo Stretto ad Albenga, tre serate a tema dedicate al gusto. Si parte venerdì 25 novembre con la Bagna Cauda, prenotati adesso!

Con l'arrivo dei primi freddi nuovi gusti e sapori all'Osteria del Tempo Stretto ad Albenga. La chef Cinzia Chiappori e la sommelier Miranda Moroni vi aspettano per proporvi un ricco calendario di serate a tema per scoprire ed assaporare piatti e prodotti tipici della gastronomia locale e non solo. In queste serate il cambio di stagione avrà un ruolo importante e si farà decisamente sentire con un menù autunnale più sostanzioso e con prodotti di stagione.

Sono tre gli eventi gastronomici da non perdere assolutamente.

Si parte venerdì 25 novembre con una serata dedicata alla Bagna Cauda. Una serata di piena convivialità con un piatto invernale tipico della cucina piemontese.

Ecco la proposta:

Tagliere di salumi e formaggi di piccoli produttori

Frittelle con aromi del nostro orto

Bagna cauda all’aglio di Vessalico dell’azienda agricola Massa Davide

Verdure cotte e crude e piccola sorpresa

Crostata agli agrumi

Caffè forte all’alloro

€35 vino escluso

Venerdì 2 dicembre sarà la volta della Zucca di Rocchetta.

Ecco la proposta:

Cappuccino di zucca e cannella con frollino al parmigiano

Polpettine di zucca e ceci di Nucetto con salsa allo yogurt greco e cipolla egiziana

Risotto di zucca e rosmarino con gocce di blu del Moncenisio, castagne e polvere di speck

Mezzelune ripiene di gocce di cioccolato e composta di zucca

€35 vino escluso

Venerdì 9 dicembre andranno invece in scena i Funghi.

Ecco la proposta:

Fonduta di parmigiano con funghi e tuorlo d’uovo impanato e fritto

Fagottino di farina di castagne con funghi

Cipolla cotta nel sale ripiena di salsiccia e funghi

Budino miele e cardamomo

€35 vino escluso

I piatti di ogni serata saranno abbinati a ottimi vini di cantine selezionate dalla sommelier Miranda Moroni.

Per informazioni e prenotazioni chiamare il numero 392-6221924

L’Osteria del Tempo Stretto si trova ad Albenga in Reg. Rollo, 39.