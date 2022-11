Cherasco, il "Presepe del Viaggiatore" quest'anno fa tappa in città

Quest’anno il “Presepe del Viaggiatore”, opera di Maddalena Ravinale e Carlo Casavecchia, si potrà visitare nella chiesa di San Gregorio di Cherasco, nel centro storico a due passi dal Municipio.

L’originale Presepe, giunto ormai alla sua XVI edizione, coniuga le due grandi passioni dei realizzatori: i viaggi intorno al mondo e la costruzione di presepi. Viaggiare in posti lontani permette a Carlo e Maddalena di riprodurre, lavorando con la fantasia e con grande cura dei particolari, ciò che hanno scoperto in giro per il mondo.

Ogni anno il loro Presepe permette di attraversare nuovi paesi, accostarsi a differenti culture passando dai paesaggi latino-americani a quelli europei, dalle atmosfere dell’Africa nera al fascino del deserto del Sahara, dalle ambientazioni palestinesi e medio-orientali alle suggestioni indiane e dell’estremo oriente.

Quest’anno si viaggia dal Perù alla Baviera, si attraversa la Palestina per giungere in Egitto.

Il Presepe sarà aperto dal 4 dicembre sino al 15 gennaio 2023, ogni venerdì, sabato, domenica e festivi compresi con i seguenti orari:. VENERDI’ E SABATO 15,00/18,00 - DOMENICA E FESTIVI 10,30/12,30 15,00/18,00

L’ingresso è a offerta libera: la somma raccolta sarà donata al centro chirurgico di EMERGENCY a Hajjah in Yemen.

Per le scolaresche o gruppi di visitatori è possibile concordare orari e giorni di visite diversi da quelli previsti telefonando ai seguenti numeri 3662991341 – 3355431173.