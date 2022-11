In navetta da Paesana ai "mercatini sotto il Monviso" di Crissolo

Domenica 27 novembre Crissolo sarà animata dall’edizione 2022 dei Mercatini sotto il Monviso, evento che continua ad esercitare un’attrazione non solo nei confronti degli oltre 70 espositori di svariati generi che troveranno spazio nelle vie e nelle piazze del capoluogo, proponendo belle ed originali idee regalo per tutti, ma anche e soprattutto in quelli delle migliaia di visitatori che domenica.

Molte le novità di quest’anno, Oltre ai voli panoramici in elicottero della Heliwest di cui abbiamo già detto i cui velivoli decolleranno dalle 9.30 in poi dal piazzale della seggiovia, accanto alla Sala delle guide, ci saranno anche due momenti dedicati ai più piccini a base di “Letture Natalizie a Laboratori creativi” in collaborazione con Ramona Goitre che avranno luogo alle 12 ed alle 14.30 di fronte alla chiesa di San Rocco (è gradita la prenotazione al 3477811697).

Un gruppo di musicisti itineranti animerà inoltre l’intera giornata con le proprie melodie ed i propri canti.

Sara infine in funzione un servizio navetta in collaborazione con le autolinee Allasia che partirà dalla Confraternita di Paesana Santa Margherita alle 9.30, 10.30, 11.30, 12.30, 14.30, 15.30 e 16.30 e da Crissolo alle 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 e 17 e che permetterà a chi lo desideri di lasciare l’auto nel proprio garage..

Il prezzo del biglietto di andata e ritorno è fissato in 5 euro e prevede la riduzione di 1 euro a gruppi formati da almeno 3 persone.

Per qualsiasi altra informazione si può telefonare al Comune di Crissolo 017594902 oppure al Consigliere Comunale e responsabile organizzativo Nino Scalafiotti al numero 3896126227.