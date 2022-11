Mercoledì 23 novembre nuovo appuntamento stagionale con il "Varieta'Lk" al Teatro Q77 a Torino

Mercoledì 23 novembre alle 21 al Teatro Q77 (corso Brescia 77) a Torino nuovo appuntamento stagionale con il "Varieta'Lk", condotto da Gianpiero Perone, con Marco Guarena, Massimo Bica, Federico Bianco e Luca Procopio.

La formula della serata è ormai collaudata, infatti, ogni puntata ha un tema definito da un super-ospite che parlerà di un argomento culturale a sua scelta. Il tema di questo appuntamento sarà incentrato sull'ipnotismo con Marco Zecca come ospite speciale. All'evento parteciperanno inoltre, direttamente da Zelig Federica Ferrero e Daniele Raco e ci sarà anche lo strepitoso cantautore Andrea Giraudo.

Andrea Giraudo ha ottenuto un ottimo risultato con il suo ultimo singolo "Me stesso" in rotazione radiofonica sui vari network e con "Un cuore solo " brano dedicato alla squadra del Toro e passato allo stadio durate le partite in casa.

Continua il successo di un'estate piena di live con questo incontro al VARIETÀ' LK al teatro Q77 Torino.