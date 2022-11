WOW che successo a Borgo: oltre 5.500 passaggi al Salone dello sport e outdoor

Oltre 5.500 passaggi a WOW, la prima edizione del Salone dello sport e della cultura outdoor, svoltosi dal 18 al 20 novembre a Palazzo Bertello di Borgo San Dalmazzo.

"Un successo straordinario frutto di un grande lavoro di squadra - commenta soddisfatta la sindaca Roberta Robbione -. Il tema legato alla montagna è molto sentito e la grande partecipazione, più di 5.500 passaggi, dimostrano questa attenzione e il desiderio di valorizzare la nostra unicità".



"Oggi è il giorno dei grazie - aggiunge ancora la prima cittadina -: grazie all'Ente Fiera e ai suoi volontari, a Massi Sport, ai volontari di Protezione Civile, ai giovani della Consulta, i rifugisti, all'Atl del Cuneese, ai Consorzi Turistici Valle Maira e Conitours, alle Aree Protette delle Alpi Marittime, e al Parco Fluviale Gesso e Stura. E ancora grazie all'Unione Montana Valle Stura, Confartigianato, Confcommercio, Corpo Nazionale Soccorso Alpino, GM, Fondazione CRC, Banca di Boves, Banca CRS, e tutti gli sponsor".



L’evento, a ingresso gratuito, ha proposto ai visitatori una presentazione ad ampio raggio del mondo della montagna, con la proposta di attività outdoor da vivere nel Cuneese e, nel padiglione dedicato, la presenza di numerosi marchi del settore outdoor. Durante la tre giorni, ci sono state poi proiezioni cinematografiche, laboratori formativi sulla sicurezza in montagna e dialoghi con atleti sportivi.

Ma anche degustazione dei piatti tipici di montagna proposti dai rifugisti cuneesi.

"Una nuova, grande, amata e sudata avventura - commenta anche Fabrizio Massa, presidente Ente Fiera Fredda -. Grazie a tutti quelli che hanno portato, con il loro impegno, a questo risultato. Penso che chi ha visitato questo evento abbia percepito il senso di gruppo affiatato. Presto altre novità e ritorni".



Alle porte c'è nientemeno che la 453^ Fiera Fredda, in programma dal 2 al 5 dicembre, sempre a Palazzo Bertello.



"Da non perdere sabato 3 dicembre il gemellaggio con Breil e l'arrivo del treno storico da Ventimiglia, poi tante golose novità. Vi aspettiamo numerosi!" conclude la sindaca Robbione.