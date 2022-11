Gioventù Nazionale sbarca anche ad Alba: Alessandro Amato coordinatore del neonato circolo

La Federazione Provinciale di Fratelli d'Italia Cuneo e il Circolo Territoriale di Alba rendono noto che, in data venerdì 18 novembre, è stato costituito il nuovo gruppo di Gioventù Nazionale Alba.



Il coordinatore provinciale di Fratelli d’Italia Cuneo, William Casoni, esprime soddisfazione per questo ulteriore passo in avanti sul territorio: "E' per noi di fondamentale importanza puntare sui giovani, individuare e far crescere quelle persone che un domani guideranno il nostro territorio, le città e l'amministrazione in generale. Questo nuovo gruppo dei giovani di FdI Alba si unisce a tutti gli altri già esistenti in provincia e dimostra quanto il partito si stia radicando e operando per e sul territorio".



Emanuele Bolla, esponente di Fratelli d’Italia ad Alba e assessore comunale, evidenzia come "la costante crescita di FdI ad Alba ed il grande interesse dei giovani, ci hanno consentito di creare un gruppo composto da ragazzi validi, motivati e desiderosi di contribuire allo sviluppo della propria Città. Grazie a questo costante lavoro sui giovani, siamo convinti di investire nel miglior modo sulla futura classe dirigente, di ciò siamo particolarmente orgogliosi. Colgo poi l'occasione per ringraziare il Coordinatore Provinciale GN Alberto Deninotti, il suo costante lavoro per i giovani della Provincia è stato molto importante anche per Alba".



Alessandro Amato, giovanissimo classe 2004, in vista del diploma di Liceo Classico e con l'intenzione di proseguire gli studi alla Facoltà di Medicina, è il nuovo coordinatore di Gioventù Nazionale Alba. Con l'occasione della sua nomina osserva come "l'interesse da parte dei miei coetanei nei confronti della politica è mancato negli ultimi anni, per questo motivo è una gioia immensa vedere come questo interesse stia tornando e si manifesti in questo gruppo pieno di potenzialità e voglia di fare che si mette in gioco per la nostra città. Ringrazio Alberto Deninotti, Emanuele Bolla e Andrea Lusso per il loro sostegno e la loro esperienza, cose di vitale importanza per chi, come noi, si affaccia per la prima volta ad un mondo tanto complesso come quello della politica".



Alberto Deninotti, assessore di Marene e coordinatore provinciale di Gioventù Nazionale, osserva come "il Partito insieme al movimento giovanile continua a crescere, ad Alba abbiamo ampliato il gruppo di Gioventù Nazionale in modo molto importante. Lavoreremo con i ragazzi e il neo Coordinatore Alessandro Amato per creare la classe dirigente del prossimo futuro. È questo per noi di fondamentale importanza, non solo per farci trovare pronti alle prossime scadenze elettorali ma anche e soprattutto per poter candidare persone preparate, competenti ma anche istruite con le nozioni ed informazioni di politica di cui la futura classe dirigente non può essere a digiuno. Tengo poi particolarmente a ringraziare Emanuele Bolla ed Andrea Lusso per la preziosa collaborazione e la loro costante disponibilità".