Granda in Azione dà il benvenuto alla neoconsigliera provinciale Annamaria Molinari

Il gruppo provinciale cuneese di Azione continua la sua crescita e il suo radicamento sul territorio. Ha infatti aderito alla formazione centrista Annamaria Molinari, neoconsigliera provinciale, già consigliera provinciale e attuale vicesindaco di Castelletto Uzzone.



A tal proposito dichiara: “Mi sono iscritto ad Azione perché ne condivido l’agire pragmatico e concreto, che studia e approfondisce i temi e le soluzioni più adatte, evitando l’agire 'di pancia' che insegue l'emotività del momento.”



Il segretario provinciale di Azione, Andrea Vassallo, dichiara: "Saluto con entusiasmo la notizia dell’adesione ad Azione di Annamaria Molinari, sono certo che le sue pregresse esperienze di amministratrice locale e provinciale arricchiranno la nostra proposta politica, contribuendo a darle, insieme ai nostri altri esponenti, la concretezza ed attuazione che i cittadini si aspettano.”



Annamaria Molinari subentra nel Consiglio provinciale a Rosanna Martini, le cui dimissioni dal Consiglio comunale di Alba, formalizzate lunedì 14 novembre, hanno comportato anche la sua decadenza da quello provinciale.



Pietro Danna, consigliere provinciale e responsabile Enti locali di Granda in Azione dichiara: “Conosco Annamaria da anni e con lei ho condiviso un mandato in Consiglio Provinciale nel quale ho potuto apprezzarne le doti di amministratrice seria, concreta e pragmatica. Il suo ingresso nel nostro movimento è quindi una ottima notizia ed un passo avanti verso nella radicazione territoriale di Azione, che ora potrà contare su una voce in più sul territorio e in Consiglio Provinciale”.



Annamaria Molinari dichiara: "Ho aderito al terzo polo perché ritengo che bisogna lavorare per far crescere una forza politica democratica, liberale, riformista e soprattutto moderata. Ho sempre pensato che come diceva Seneca: 'Tutto ciò che oltrepassa la misura è in equilibrio instabile'".