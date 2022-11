Bra, si parla di alimentazione e salute con la dottoressa Cinzia Ortega

L’appuntamento, ad ingresso libero, è in programma alle ore 20.45, presso l’Istituto Salesiano San Domenico Savio (viale Rimembranze, 19) con l’obiettivo di far conoscere i principi che contribuiscono a vivere meglio.

La dottoressa Ortega, oltre a vantare una ricca esperienza presso l’Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico di Candiolo, è nota, a tutti i livelli, per la sua grande professionalità e competenza in campo oncologico, in particolare nell’ambito delle patologie oncourologiche per le quali è diventata importante riferimento nazionale.

In sintonia con lo spirito di ricerca clinica dell’Istituto ha per anni gestito protocolli multicentrici per la sperimentazione di terapie innovative, in sinergia con i principali centri oncologici nazionali ed internazionali, instaurando importanti collaborazioni scientifiche e professionali come si può evincere dalla sua produzione scientifica.