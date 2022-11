Giornata Nazionale Parkinson, le iniziative dell’Asl CN1

Sabato 26 novembre, in occasione della Giornata Nazionale Parkinson promossa da Fondazione LIMPE per il Parkinson Onlus ed Accademia LIMPE-DISMOV, l’Ambulatorio Disturbi del Movimento della struttura complessa Neurologia di Savigliano è lieto di invitare tutta la popolazione a due momenti di confronto ed informazione su alcuni approcci non farmacologici della malattia.

In particolare, dalle 10.30 alle 12.00 presso la Sala Barbero del Castello degli Acaja a Fossano, con gli operatori del Servizio e i professionisti di Animazione Motoria Sorriso Onlus si parlerà dell’importanza dell’esercizio fisico nella Malattia di Parkinson, con un momento pratico dimostrativo di AFA (attività fisica adattata). Nell’occasione, si presenterà “Parkinson non stop” progetto elaborato dall’Ambulatorio Disturbi del Movimento e AMS onlus, grazie alla generosa donazione della famiglia Aiassa in memoria del Signor Domenico. A seguire rinfresco a cura di “Cascina Pensolato”.

Nel pomeriggio, dalle 14.30 alle 17.30, gli operatori del Servizio e gli alunni dell’IIS Denina Pellico Rivoira, accoglieranno tutti gli interessati presso la Palestra di via della Croce 54 a Saluzzo per “Parkinson: quando è questione di ritmo!’” per approfondire il tema della musica e della danza in soggetti affetti da questa patologia. Si consigliano indumenti e scarpe comode per muoversi tutti insieme.

Per ulteriori informazioni, è possibile scrivere all’indirizzo mail: neurologia.savigliano@aslcn1.it oppure chiamare il numero 0172719080 (dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 12.30).