Un successo la vendita Emmaus a Boves, Cuneo e Mondovì: 5.430 euro raccolti

Quella di sabato è stata la terza vendita straordinaria per la Pace effettuata da Emmaus Cuneo nel 2022 dopo quella di maggio e di settembre e che ha permesso di raccogliere in totale la ragguardevole cifra di 13.652 euro destinati ad iniziative di Pace nel mondo.

Emmaus ringrazia tutte le numerosissime persone che attraverso i loro acquisti presso i propri mercatini solidali hanno permesso, oltre il sostegno alle iniziative di Pace, anche di ridare valore a mobili, oggetti vari e vestiti usati favorendo così un circuito virtuoso che unisce l’ambiente, la solidarietà, l’accoglienza in comunità e il coinvolgimento di persone in difficoltà. Inoltre l’attività che Emmaus fa tutto l’anno, tramite il lavoro delle persone della comunità e quello dei volontari, di recupero, selezione e vendita di materiale usato, permette all’Associazione e alla Comunità il totale autofinanziamento completando così a 360° quella che viene definita da molti l’economia circolare e che il movimento Emmaus porta avanti già da oltre 70 anni.

Al di là del risultato straordinario delle vendite Emmaus invita tutti a continuare a sostenere le azioni di Pace e le soluzioni diplomatiche nei conflitti e a continuare a sostenere le reti per la Pace e chiunque si oppone in maniera nonviolenta alla guerra, ad aderire a tutte le campagne e le iniziative contro il commercio delle armi, l’invio delle armi ai paesi in conflitto e per chiedere una moratoria delle armi nucleari.