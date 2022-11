Sci alpino, Coppa del mondo: Marta Bassino al via del gigante di Killington

Sabato 26 novembre scoccherà l'ora del primo gigante dell’anno di Coppa del mondo dopo la cancellazione di Soelden (prima manche alle ore 16.00, seconda manche alle ore 19.00): vi prenderanno parte Federica Brignone, Marta Bassino, Roberta Melesi e Karoline Pichler.

Non sarà presente Sofia Goggia, la quale prosegue la preparazione a Copper in vista dell’appuntamento successivo con la velocità a Lake Louise, dove si disputeranno fra iol 2 e il 4 dicembre due discese e un supergigante.

La pista di Killington ospiterà una tappa di massimo circuito per la sesta volta nella storia: in ben cinque occasione si è registrato un trionfo di Mikaela Shiffrin (tutti in slalom), uno di Viktoria Rebensburg (in gigante nel 2017), uno di Tessa Worley (in gigante nel 2016).

Buone le soddisfazioni per l’Italia, con le vittorie fra le porte larghe di Federica Brignone nel 2018 e di Marta Bassino nel 2019 (con Brignone seconda). La squadra azzurra ha colto anche un terzo posto con Sofia Goggia (suo primo podio in carriera) in gigante nel 2016 e un altro terzo posto con Manuela Moelgg ancora in gigante nel 2017.